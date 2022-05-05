Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Встреча пройдёт 28 мая в Париже.

Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль». На это есть пять причин.

Букмекеры открыли линию на решающий матч турнира. Фаворитом считается «Ливерпуль». Ставки на победу подопечных Юргена Клоппа принимаются с коэффициентом 2.00. Успех «Реала» оценён в 4.10, ничья после 90 минут — в 3.50.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.95, тотал меньше 2.5 гола — также за 1.95. Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 1.82.

Итоговая победа «Ливерпуля» идёт за 1.53. Если трофей достанется «Реалу», зайдёт коэффициент 2.57.

В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» оказался сильнее «Вильярреала» (2:0, 3:2), а «Реал» в дополнительное время сломил сопротивление «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 доп. время).

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