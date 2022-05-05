«Ливерпуль» — «Реал»: когда финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто фаворит, прогнозы

Накануне стали известны имена финалистов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В субботу, 28 мая, на стадионе «Стад Де Франс» в Париже (Франция) сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль». На это есть пять причин.

Эксперты уже дали свой прогноз на главный матч турнира. Победа ливерпульцев в основное время оценивается коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. На успех мадридского клуба по итогам 90 минут игры можно заключить пари с коэффициентом 4.10 (24% вероятности).

Последний раз соперники встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году, то есть четыре года назад. Тогда победу со счётом 3:1 одержали испанцы. Сделать ставку на такой же счёт в предстоящем матче можно за 34.0 — это 2% вероятности.

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