«Ливерпуль» — «Реал»: когда финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто фаворит, прогнозы

Накануне стали известны имена финалистов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В субботу, 28 мая, на стадионе «Стад Де Франс» в Париже (Франция) сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль». На это есть пять причин.
Эксперты уже дали свой прогноз на главный матч турнира. Победа ливерпульцев в основное время оценивается коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. На успех мадридского клуба по итогам 90 минут игры можно заключить пари с коэффициентом 4.10 (24% вероятности).
Последний раз соперники встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году, то есть четыре года назад. Тогда победу со счётом 3:1 одержали испанцы. Сделать ставку на такой же счёт в предстоящем матче можно за 34.0 — это 2% вероятности.
Аршавин назвал «Манчестер Сити» бесхребетной командой.
Гвардиола назвал причины краха «Ман Сити» в ответном матче с «Реалом».
Быстров: при Сёмине такого бардака в «Локомотиве» мы бы не увидели.
Яп Стам объяснил, что нужно Эрику тен Хагу для успеха в «МЮ».
- 5 мая 2022
-
10:00
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
07:30
-
00:46
- 4 мая 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:26
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 3 мая 2022
-
20:35
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00