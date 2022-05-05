«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на второй матч серии плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».
Ставка: «Нью-Йорк Рейнджерс» победит за 2.08.
«Как вы помните, в первой встрече эти команды сгоняли сразу два матча по цене одного, потому что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поразил чужие ворота только в третьем овертайме.
Прогноз на матч «Флорида» — «Вашингтон» с коэффициентом 5.90.
И, как мы помним, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был феноменален, сделав 79 сейвов. Но для победы этого всё равно не хватило.
Вообще ньюйоркцы в первом матче были не так уж плохи. Вели со счётом 2:0, а в конце третьего периода, при счёте 3:3, даже забросили шайбу, но её не засчитали.
И не будем забывать, что у «Питтсбурга» травмированы сразу два основных вратаря – Тристан Джерри и Кейси Десмит. Я бы в этом матче взял кэф 2.08 на то, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победит в основное время. И разница во вратарях должна всё-таки сыграть решающую роль».
Малкин: понятия не имею, что делает Шестёркина особенным.
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