«Флорида» — «Вашингтон»: ставка Павла Лысенкова на 2-й матч серии Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Флорида Пэнтерз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: итоговая победа «Вашингтон Кэпиталз» за 3.00

«В первом матче весьма сенсационно победил «Вашингтон», хотя «Флорида» вела со счётом 2:1, да и по силовым приёмам превзошла «Кэпиталз» (56-43).

Прогноз с коэффициентом 5.90 на 2-й матч серии «Флорида» — «Вашингтон».

Но проваленный третий период, и «Вашингтон» разобрался с вратарём Сергеем Бобровским и его командой.

Что будет дальше? Все эксперты тотально уверены, что «Флорида» победит и сравняет счёт в серии. Но на высоком коэффициенте я бы сыграл снова на «Вашингтон».



У этой команды больше кубкового опыта. Там ещё Александр Овечкин не забивал, в прошлом матче у него было только одно очко (0+1). В порядке Евгений Кузнецов, а когда этот центрфорвард хорош, то остановить такой «Вашингтон» в плей-офф крайне трудно.



Я бы в этом матче взял кэф 3.00 на то, что «Вашингтон» победит. Пусть даже в дополнительное время».

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