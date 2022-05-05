«Рома» — «Лестер»: ставка Константина Генича на матч Лиги конференций с коэффициентом 3.40

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Рома» — «Лестер».
Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.
Ставка: ничья в основное время за 3.40.
«Очень сложный матч с точки зрения прогноза. В первом матче была ничья 1:1. «Лестер» играл с преимуществом, а «Рома» реализовала свой момент. Долгое время римляне вели в счёте. «Лестер» уже забил на чемпионат, по большому счёту. «Рома» в последнем туре тоже не выиграла — ничья 1:1 в угрюмом матче с «Болоньей».
Очень проблематично предположить, в какой футбол сыграет Моуринью. Это может быть смелая игра, а могут и снова засушить, ловить свой шанс на контратаках. Одно дело — играть с «Будё-Глимтом», другое — с «Лестером», тем более что там Брендан Роджерс тоже что-то может придумать. В этой паре я предполагаю, что всё снова может закончиться ничейным результатом. А дальше — дополнительное время и даже серия пенальти.
Я бы дал прогноз, что в основное время будет лобовая ничья. Может быть, это слишком наивно, по-хулигански, но явного фаворита в этой паре нет, даже несмотря на то, что «Рома» в ответной встрече играет дома. Но у «Лестера» отличная скамейка, вернулся Джейми Варди. Дополнительное время вполне реально».
Где покажут матч «Рома» — «Лестер».
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