«Лилль» — «Монако»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Франции

6 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск.

Почему «Монако» обыграет «Лилль» в чемпионате Франции?

Аналитики считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Монако» можно с коэффициентом 2.00. Успех «Лилля» оценён в 3.96. Ставки на ничью принимаются за 4.00.



Эксперты думают, что матч «Лилль» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

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