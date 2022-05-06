«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» Москва в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«28-й тур РПЛ начнётся в Самаре, где «Крылья Советов» будут принимать московское «Динамо». Динамовцы сбоят в последнее время — 2 матча подряд проиграли, и настроение у бело-голубых не лучшее. Всего в трёх очках находится «Сочи».

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А «Крылья Советов» просто без особого давления доигрывают сезон. Мы видим, что у «Крыльев» тоже два подряд неудачных матча. Проиграли в «Химках» и в Москве «Спартаку», но футбол самарцы показывают достаточно неплохой, особенно в первом тайме.



Учитывая не очень быструю оборону «Динамо» и очень резких, подвижных нападающих «Крыльев», я думаю, здесь вполне может быть обмен забитыми мячами. Тем более это один из последних матчей в Самаре. А в обороне «Динамо» играет не очень убедительно.



В первом круге, как мы помним, «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в гостях — 1:0. И вообще, давно не доезжал вариант обе забьют в противостоянии команд, в последних 9 встречах хотя бы одна не забивала. Но рано или поздно серия прервётся. Я надеюсь на 10-й случай. Мне кажется, с учётом нынешнего положения дел, состояния команд обмен голами может быть. Коэффициент — 1.80. Я бы сыграл», — сказал Генич.



Прогноз с коэффициентом 3.32 на матч «Крылья» — «Динамо».



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