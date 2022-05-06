Федерико Гайо — Лоренцо Джустино: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Праге

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Праге Федерико Гайо — Лоренцо Джустино.
Ставка: победа Гайо за 1.57.
«В прошлые сезоны Гайо впервые в карьере вплотную приблизился к дебюту в топ-100. Итальянец значительно улучшил результаты, стал частым гостем в квалификации до ATP-турниров и навязывал борьбу серьёзным соперникам.
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Правда, в этом году теннисист не похож сам на себя, он уже 5-й месяц только и делает, что чередует победы с поражениями. Кроме того, Федерико оступается в матчах с теми соперниками, которых раньше закрывал на классе. В результате Гайо со скрипом держится в топ-200.
Гайо – профильный грунтовик. Но итальянец предпочитает действовать на корте первым номером. Он обладает надёжным и мощным форхендом, вариативно подаёт и пытается уже с первого удара захватить инициативу. При этом Федерико уверенно себя чувствует и в обороне, так как мастерски переходит в контратаку.
Джустино всю карьеру провёл в топ-200-300 и на челленджерах. Итальянец никогда не выделялся стабильностью, так как крайне подвержен всевозможным спадам. Кроме этого, Лоренцо уже 30 лет, а он по-прежнему не имеет опыта выступлений на высоком уровне. Одна из главных проблем Джустино – полная зависимость от грунтовых покрытий. За карьеру теннисист даже не пытался улучшить результаты на быстрых кортах.
На данный момент Гайо нашёл свой игровой ритм. Итальянец провалил первую половину сезона, но в последних матчах смотрелся уверенно. Чего нельзя сказать о Джустино, который продолжает чередовать победы с поражениями. Теннисисты множество раз встречались на корте, поэтому прекрасно друг друга знают. Если Гайо отыграет на таком же уровне, как в последних встречах, он уверенно победит Джустино», — сказал Перканюк.
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