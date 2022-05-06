«Крылья Советов» — «Динамо»: смотреть онлайн матч РПЛ 6 мая, ставки и коэффициенты

6 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Динамо». Начало игры — в 18:00 мск.



Прогноз с коэффициентом 3.32 на матч «Крылья» — «Динамо».



Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.23. Успех самарцев оценён в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.68.



Аналитики думают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81. Вероятность назначения пенальти выражена коэффициентом 2.35.

Какой канал покажет матч «Крылья» — «Динамо»?

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