«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру 28-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.98.



«Обе команды проиграли два последних матча. И если для «Крыльев» тут ничего страшного, то для «Динамо» ситуация критическая. Команда выпала из чемпионской гонки и теперь всего на 3 очка опережает ЦСКА.

«Крылья» — «Динамо»: когда начало, какой канал покажет.

«Динамо», естественно, будет стараться победить. Но и «Крылья» после двух поражений постараются взять очки.



Самарцам терять совершенно нечего, футболисты проявят себя. Тем более игра на своём стадионе. «Крылья» покажут интересную и весёлую игру, как они умеют.



С другой стороны, «Динамо» в статусе фаворита вряд ли будет играть вторым номером. Бело-голубые сыграют в атаку.



Я ожидаю игру на встречных курсах. Обычно такой футбол даёт много угловых и много голов.



Исход непредсказуем, здесь можно только гадать. Дам прогноз на то, что будет много голов — ТБ 2.5», — сказал Мор.



Прогноз с коэффициентом 3.32 на матч «Крылья» — «Динамо».



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