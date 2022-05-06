«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру 28-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.98.
«Обе команды проиграли два последних матча. И если для «Крыльев» тут ничего страшного, то для «Динамо» ситуация критическая. Команда выпала из чемпионской гонки и теперь всего на 3 очка опережает ЦСКА.
«Крылья» — «Динамо»: когда начало, какой канал покажет.
«Динамо», естественно, будет стараться победить. Но и «Крылья» после двух поражений постараются взять очки.
Самарцам терять совершенно нечего, футболисты проявят себя. Тем более игра на своём стадионе. «Крылья» покажут интересную и весёлую игру, как они умеют.
С другой стороны, «Динамо» в статусе фаворита вряд ли будет играть вторым номером. Бело-голубые сыграют в атаку.
Я ожидаю игру на встречных курсах. Обычно такой футбол даёт много угловых и много голов.
Исход непредсказуем, здесь можно только гадать. Дам прогноз на то, что будет много голов — ТБ 2.5», — сказал Мор.
Прогноз с коэффициентом 3.32 на матч «Крылья» — «Динамо».
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