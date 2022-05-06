«Интер» — «Эмполи»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Эмполи».
Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.75.
«Интеру» обязательно нужно выигрывать и делать это уверенно. Нужно почувствовать уверенность после предыдущего проигранного матча и потерянных очков. «Интер» прямо сейчас имеет неплохие шансы стать чемпионом. У «Милана» очень непростой календарь, а у «Интера» он гораздо проще.
«Интер» — «Эмполи»: когда начало, где покажут.
«Эмполи», по сути, сезон закончил. Команда не вылетает и может играть спокойно. Совсем недавно команда обыграла «Наполи». В целом «Эмполи» может выдать яркий матч.
В такой игре я думаю, что нужно ставить на угловые. «Интер» может начать давить, действуя через фланги и латералей. Мне кажется, что будет много навесов и прострелов, поэтому предлагаю сделать ставку на тотал больше 9.5 углового», — сказал Наливайко.
Прогноз с коэффициентом 4.04 на матч «Интер» — «Эмполи».
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