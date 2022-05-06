«Интер» — «Эмполи»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на 36-й тур итальянской Серии А «Интер» — «Эмполи».
Ставка: ТМ 3,5 за 2.17.
«Интер» ведёт борьбу за скудетто, но после ужасной ошибки вратаря в матче с «Болоньей» догнать «Милан» будет сложно. У «Милана» календарь не очень тяжёлый, поэтому он своего не упустит. Но «Интер» постарается сделать всё, что от него зависит, — одержать три победы в трёх матчах.
«Интер» — «Эмполи»: когда начало, где покажут.
В матче с «Эмполи» миланцы — очевидный фаворит. «Эмполи» уже ни на что не претендует, команда практически сохранила место в Серии А, поэтому будет играть в своё удовольствие. В данном случае это значит не пропустить на «Сан-Сиро» очень много.
Мне кажется, что в этом матче не стоит ждать большого количества голов. «Интер» постарается аккуратно выиграть. Странно выглядит коэффициент, который предлагают на тотал меньше 3,5. Мне кажется, что три гола – это максимум, который сообразят команды в этой встрече. Думаю, будет правильно сыграть тотал меньше 3,5», — сказал Занозин.
Прогноз с коэффициентом 4.04 на матч «Интер» — «Эмполи».
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