«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на встречу Серии А

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на 36-й тур итальянской Серии А «Дженоа» — «Ювентус».



Ставка: «Дженоа» не проиграет за 1.90.



«В Италии такие аргументы не всегда работают, там вообще все бьются до конца, но мне в этом матче хочется исходить из того, что одной команде просто больше надо. «Дженоа» борется за выживание, в прошлом туре проиграли генуэзское дерби «Сампдории» со счётом 0:1. У них, может быть, последний шанс сейчас зацепиться за то, чтобы остаться в серии А.

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Третьим или четвёртым будет «Ювентус» — разницы никакой, всё равно это выход в Лигу чемпионов. На пятое место уже никак не свалятся, а на первое или второе не поднимутся. «Ювентус» с «Венецией» сыграл в своём стиле — достаточно аккуратно. Никакого сумасшедшего футбола сейчас туринцы не показывают.

Думаю, «Дженоа» может сделать невероятное, прыгнуть выше головы и отобрать очки у «Ювентуса». Просто потому, что они сейчас генуэзцам гораздо больше нужны. За вариант 1х дают 1.97, возможно, даже маловато, потому что гости, конечно, должны быть серьёзным фаворитом. Имеет смысл взять почти за двойку именно этот вариант.

На ничью как минимум «Дженоа» может сподобиться, ну а там, глядишь, будет и победа, которая стоит 4.4. Ставка для тех, кто любит совсем рисковать. Я же предлагаю аккуратненький вариант на то, что «Дженоа» не проиграет», — сказал Занозин.

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