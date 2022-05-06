Когда бой UFC 274 Оливейра — Гэтжи, по какому каналу покажут, ставки и прогнозы

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 274, в одном из главных боёв которого действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра будет защищать свой титул в поединке с Джастином Гэтжи.
Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.
Начало боя — не раньше 7:30 мск.
Букмекеры считают, что и во втором поединке Гэтжи не сможет стать чемпионом. Поставить на победу Оливейры можно с коэффициентом 1.58, шансы Джастина оценивают коэффициентом 2.45. Сделать ставку на ничейный исход боя можно с коэффициентом 62.00.
По мнению аналитиков, бой точно не будет полным. Сделать ставку на досрочное завершение поединка можно с коэффициентом 1.22. Обратный исход оценили коэффициентом 4.00. Поставить на то, что бой завершится на первой же минуте, можно за 12.00.
Президент UFC оценил вероятность боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну.
Соннен рассказал, кто может стать следующим соперником Макгрегора.
Прогноз на бой Оливейра — Гэтжи с коэффициентом 3.30.
Бывшая чемпионка UFC рассказала, чем чеченцы похожи на поляков.
- 6 мая 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 5 мая 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
07:30
-
00:46
- 4 мая 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:00