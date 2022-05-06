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Когда бой UFC 274 Оливейра — Гэтжи, по какому каналу покажут, ставки и прогнозы

Когда бой UFC 274 Оливейра — Гэтжи, по какому каналу покажут, ставки и прогнозы
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В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 274, в одном из главных боёв которого действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра будет защищать свой титул в поединке с Джастином Гэтжи.

Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.

Начало боя — не раньше 7:30 мск.

Букмекеры считают, что и во втором поединке Гэтжи не сможет стать чемпионом. Поставить на победу Оливейры можно с коэффициентом 1.58, шансы Джастина оценивают коэффициентом 2.45. Сделать ставку на ничейный исход боя можно с коэффициентом 62.00.

По мнению аналитиков, бой точно не будет полным. Сделать ставку на досрочное завершение поединка можно с коэффициентом 1.22. Обратный исход оценили коэффициентом 4.00. Поставить на то, что бой завершится на первой же минуте, можно за 12.00.

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Прогноз на бой Оливейра — Гэтжи с коэффициентом 3.30.

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