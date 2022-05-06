Букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2022

Финальная часть чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре должна пройти с 21 ноября по 18 декабря. Букмекеры уже дали свой прогноз не только на победителя турнира, но и на гонку бомбардиров.

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Главными претендентами на «Золотую бутсу», по мнению экспертов, являются англичанин Гарри Кейн и француз Килиан Мбаппе. Заключить пари на каждого футболиста можно с коэффициентом 9.00, что приблизительно равно 11% вероятности.

Сделать ставку на Криштиану Роналду в букмекерских конторах предлагают с коэффициентом 11.00. Это приблизительно 9% вероятности. Португалец является третьим в списке претендентом на награду лучшему бомбардиру ЧМ-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне Роналду провёл 38 матчей во всех соревнованиях, забил 24 мяча и отдал три голевые передачи. На данный момент он занимает третью строчку в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги.

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