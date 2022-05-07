Букмекеры назвали шансы «Спартака» победить «Урал» в Екатеринбурге

7 мая в 28-м туре РПЛ «Урал» примет «Спартак». Игра в Екатеринбурге начнётся в 14:00 мск.
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Букмекеры считают красно-белых фаворитами матча, поставить на победу подопечных Паоло Ваноли можно с коэффициентом 2.10 (около 47% вероятности). Шансы «Урала» оценили котировкой 3.45 (27%). За 3.50 (26%) предлагают поставить на ничью.
Эксперты считают, что матч не получится результативным. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.75, а тотал больше 2.5 идёт за 2.10.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.77, а на обратный исход принимаются ставки с коэффициентом 2.05.
Поставить на то, что «Урал» не проиграет, предлагается за 1.75. Гол в каждом тайме доступен за 1.70.
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Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 3.46.
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