«Зенит» — «Химки»: онлайн-трансляция матча, где смотреть в прямом эфире матч РПЛ

Сегодня, 7 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск.
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Прямую трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru.
Эксперты считают фаворитами сине-бело-голубых: заключить пари на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.26. Успех химчан оценён в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 6.65.
Аналитики не сомневаются, что матч РПЛ «Зенит» — «Химки» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.
Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.04. Гол в исполнении «Химок» идёт с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.
Победа «Зенита» с форой (-1.5 гола) доступна за 1.75.
Прогноз на матч «Зенит» — «Химки» с коэффициентом 3.85.
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