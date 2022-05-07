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ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция, где смотреть онлайн 7 мая, какой канал, прямой эфир

ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция, где смотреть онлайн 7 мая, какой канал, прямой эфир
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Сегодня, 7 мая, в Москве состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.15.

Прямое включение с матча ЦСКА — «Сочи» можно посмотреть на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.31. Успех сочинцев оценён в 3.32. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Аналитики не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70. Вероятность назначения пенальти оценена в 2.35, а удаления — в 3.00.

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 11.50 на матч ЦСКА — «Сочи».

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