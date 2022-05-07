«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн матч АПЛ, прямой эфир, трансляция, какой канал

Сегодня, 7 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 21:45 мск.
Майкл Оуэн дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 11.0.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах «Беларусь 5» и «Сетанта Спорт». Также посмотреть встречу можно будет в стриминговом сервисе Sky Sports+.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех лондонцев оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 5.15.
Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
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