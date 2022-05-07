Бивол — Канело: где смотреть онлайн, прямая трансляция титульного боя, прогнозы и ставки

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе (США) действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и WBO в различных весовых категориях Сауль Альварес сразится с чемпионом по версии WBA в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом. Начало — не ранее 7:00 мск.

Нокаут или крах. Оцениваем шансы Бивола в бою с Канело.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Бивола и Канело. Также трансляция будет доступна на стриминговом сервисе DAZN.

Букмекеры считают явным фаворитом боя Сауля Альвареса. Поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1.22. Шансы Бивола эксперты оценили коэффициентом 4.70. Ничья по итогам боя оценивается котировкой 21.00.



Поставить на полный бой можно с коэффициентом 1.45, а на досрочное завершение поединка принимают ставки за 2.65.

Александр Шлеменко дал прогноз на бой Бивол — Альварес.

Кличко призвал отстранить Бивола от боя с Канело. Россиянин ответил.



Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.



Прогноз на бой Оливейра — Гэтжи с коэффициентом 3.30.



Где покажут бой Канело — Бивол в прямом эфире.