Бивол — Альварес: когда бой, во сколько начало боя, по какому каналу покажут

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе (США) действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и WBO в различных весовых категориях Сауль Альварес сразится с чемпионом по версии WBA в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом. Начало — не ранее 7:00 мск.
Нокаут или крах. Оцениваем шансы Бивола в бою с Канело.
Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Бивола и Канело. Также трансляция будет доступна на стриминговом сервисе DAZN. Вопрос с показом боя на территории России пока не решён.
Букмекеры считают явным фаворитом боя Сауля Альвареса. Поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1.22. Шансы Бивола эксперты оценили коэффициентом 4.70. Ничья по итогам боя оценивается котировкой 21.00.
Поставить на полный бой можно с коэффициентом 1.45, а на досрочное завершение поединка принимают ставки за 2.65.
Кличко призвал отстранить Бивола от боя с Канело. Россиянин ответил.
Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.
Прогноз на бой Оливейра — Гэтжи с коэффициентом 3.30.
Где покажут бой Канело — Бивол в прямом эфире.
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