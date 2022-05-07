«Зенит» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Химки».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.65.

«Химки» семь матчей подряд не проигрывают в РПЛ. Где-то откровенно везёт команде Сергея Юрана. На этот матч он, кстати, дисквалифицирован.

Василий Уткин: «Спартак» точно популярнее «Зенита». Даже не спорьте!

Где-то «Химки» выжимают максимум, как в игре с «Уфой», когда большую часть матча действовали в меньшинстве, но получили пенальти в свои ворота в конце. Где-то «Химкам» везёт, как в матче с «Крыльями», там первый тайм провалили, а у соперника было два удаления.



Сейчас «Химки» приезжают в гости к чемпиону. Это последний домашний матч для «Зенита» в сезоне, но первый в ранге чемпиона. Какие-то оковы, волнение, давление скинуты. Наверняка как-то поменяет состав Сергей Семак. Может быть, он даст сыграть тем, кто не так часто выходил в последних матчах. Но «Зенит» просто сильнее «Химок».



В последних трёх матчах «Зенит» обязательно с разницей в два мяча обыгрывал «Химки». И как бы ни старался Илья Лантратов, возможно, будущий игрок «Зенита», в последней игре дома зенитовцы победу одержат и минимум в два мяча. Сыграл бы победу «Зенита» с форой (-1.5) за 1.65».

Александр Бубнов сделал прогноз с коэффициентом 11.50 на матч ЦСКА — «Сочи».

Аршавин рассказал, как относится к отказу «Спартака» делать чемпионский коридор «Зениту».



Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

В «Зените» прокомментировали слухи об уходе Михаила Кержакова.