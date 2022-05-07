«Урал» — «Спартак»: ставка Константина Генича на матч 28-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Спартак».
Василий Уткин: «Спартак» точно популярнее «Зенита». Даже не спорьте!
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Урал» одержал две победы подряд. Перестроившись на новую схему в два центральных защитника, добавив игрока в атаку, мы видим, как «Урал» преобразился. Сейчас в турнирной таблице он по-прежнему в зоне стыковых матчей, но всё очень плотно. Учитывая, что у «Спартака» впереди полуфинал Кубка России, думаю, у него все мысли об этом. В чемпионате «Спартак» себя более-менее обезопасил. И не забываем, что из-за дисквалификации у красно-белых выкосило почти всю оборону: не сыграют Жиго и Джикия. Придётся тут помудрить Паоло Ваноли, каким же вариантом сыграть в этой встрече.
Повторюсь, «Урал» очень понравился в игре с «Динамо», с «Уфой» неплохо смотрелся. Сейчас играет дома. У «Спартака» игра упростится, если сыграют в два нападающих — Соболева и Николсона. Какие-то моменты у «Спартака» обязательно будут, несмотря на то что «Урал» в целом неплохо действует в обороне.
Вариант с обменом мячами в Екатеринбурге вполне реален. 13 марта в последний раз «Урал» играл на ноль в обороне. Ну а «Спартак», как бы печально он ни выглядел с точки зрения содержания, голы обязательно забивает с помощью давления или индивидуального мастерства. Обе забьют, я думаю, неплохо».
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
Сербия, Польша или Госдума? Куда податься Артёму Дзюбе.
Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 3.46.
Селихов объяснил, почему «Спартак» не должен устраивать чемпионский коридор «Зениту».
- 7 мая 2022
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:20
-
07:40
-
07:00
- 6 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 5 мая 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:30
-
13:00