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«Урал» — «Спартак»: ставка Константина Генича на матч 28-го тура РПЛ

«Урал» — «Спартак»: ставка Константина Генича на матч 28-го тура РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Спартак».

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Ставка: обе забьют за 1.90.

«Урал» одержал две победы подряд. Перестроившись на новую схему в два центральных защитника, добавив игрока в атаку, мы видим, как «Урал» преобразился. Сейчас в турнирной таблице он по-прежнему в зоне стыковых матчей, но всё очень плотно. Учитывая, что у «Спартака» впереди полуфинал Кубка России, думаю, у него все мысли об этом. В чемпионате «Спартак» себя более-менее обезопасил. И не забываем, что из-за дисквалификации у красно-белых выкосило почти всю оборону: не сыграют Жиго и Джикия. Придётся тут помудрить Паоло Ваноли, каким же вариантом сыграть в этой встрече.

Повторюсь, «Урал» очень понравился в игре с «Динамо», с «Уфой» неплохо смотрелся. Сейчас играет дома. У «Спартака» игра упростится, если сыграют в два нападающих — Соболева и Николсона. Какие-то моменты у «Спартака» обязательно будут, несмотря на то что «Урал» в целом неплохо действует в обороне.

Вариант с обменом мячами в Екатеринбурге вполне реален. 13 марта в последний раз «Урал» играл на ноль в обороне. Ну а «Спартак», как бы печально он ни выглядел с точки зрения содержания, голы обязательно забивает с помощью давления или индивидуального мастерства. Обе забьют, я думаю, неплохо».

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