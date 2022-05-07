«Зенит» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Химки».

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Ставка: Иван Сергеев забьёт за 1.96.

«Зенит» уже успел попраздновать после завоевания чемпионства, но в субботу всё это продолжится на матче с «Химками». Последняя домашняя игра в сезоне, будет шоу, поэтому и команда должна сыграть соответствующим образом. Излишней расслабленности не будет.



Понятно, что разные весовые категории у этих команд, но «Химки» в семи последних турах не проигрывали. Правда, с каждым разом они всё ближе к тому, чтобы наконец-то уступить. Думаю, в Петербурге им будет крайне сложно выдержать напор зенитовцев. Там вся группа атаки в очень большом порядке. Забивают все — Малком, Юри Алберто, Клаудиньо. И наконец-то освоился Иван Сергеев, которого бразильцы стали принимать, делиться с мячом. И у него пошли голы.



Ставку выбрать не очень просто, «Зенит» большой фаворит, но будет ли он до конца упираться и обеспечивать крупный счёт — вопрос. Поставлю как раз на гол Сергеева, который очень нравится своей старательностью, желанием. И у него пошло. Пару мячей «Зенит» точно забьёт, один из них может оформить Сергеев. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

Прогноз на матч «Зенит» — «Химки» с коэффициентом 3.85.



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