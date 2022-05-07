«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ с коэффициентом 3.26

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал ставку на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» в прямом эфире.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 3.26.

«Одного взгляда на турнирную таблицу достаточно, чтобы сказать, что игра очень важная для обоих клубов. «Ливерпуль» идёт на втором месте и всего на одно очко отстаёт от «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» находится на пятой позиции, уступая два очка идущему четвёртым «Арсеналу». Сами понимаете, что очки терять нельзя никому. При потере очков «Ливерпуль» может выбыть из чемпионской гонки, а «Тоттенхэм» пролететь мимо гонки за Лигу чемпионов.

Думаю, что «Тоттенхэму» будет очень сложно устоять в гостях. Из 17 домашних матчей сезона АПЛ «Ливерпуль» ни разу не проиграл, всего трижды потеряв очки на «Энфилде». Поэтому жду уверенную победу «Ливерпуля».

Майкл Оуэн дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 11.0.



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