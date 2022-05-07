ЦСКА — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч 28-го тура чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Сочи».
Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.15.
Ставка: «Сочи» победит за 3.25.
«Это центральный матч всего 28-го тура чемпионата России. Я ожидаю очень интересную игру, в которой фаворит – это «Сочи». Несмотря на то что ЦСКА играет дома.
Уже много игр прошло после паузы на сборные, а ЦСКА всё не может прийти в себя. Легионеры немножко расслабились, и тренерский штаб до них достучаться не может. Команда если и атакует нормально, то в обороне не может себя заставить добегать, компактно обороняться, играть друг за друга. Некая высокомерность присутствует, за что ЦСКА постоянно и наказывают. В том числе в последней игре в Грозном.
«Сочи» сейчас показывает очень хороший футбол. По игре команда сейчас на втором месте в России после «Зенита». На мой взгляд, команда закончит чемпионат как раз на втором месте (потому что победит в этом матче). Футболисты Федотова прекрасно понимают, что делать на поле. У них нет проблем с составом, почти на всех позициях есть равноценные замены. Заменить можно любого, за исключением Кассьерры и Нобоа, которые являются лидерами.
В последнем матче «Сочи» вообще забил шесть голов и разорвал «Рубин» в клочья. Поэтому, на мой взгляд, именно гости – фаворит этой встречи. В случае успеха «Сочи» оторвётся от ЦСКА и гарантирует себе третье место, после чего поборется с «Динамо» за второе. Мой прогноз – победа «Сочи».
Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 11.50 на матч ЦСКА — «Сочи».
«Спартак» показал фотографию Соболева в кепке с дельфином.
Петржела призвал Дзюбу уйти из «Зенита».
Кавазашвили: ФИФА хочет превратить футбол в клоунаду.
- 7 мая 2022
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:25
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:28
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:20
-
07:40
-
07:00
- 6 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30