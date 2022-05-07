ЦСКА — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч 28-го тура чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Сочи».

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.15.

Ставка: «Сочи» победит за 3.25.

«Это центральный матч всего 28-го тура чемпионата России. Я ожидаю очень интересную игру, в которой фаворит – это «Сочи». Несмотря на то что ЦСКА играет дома.



Уже много игр прошло после паузы на сборные, а ЦСКА всё не может прийти в себя. Легионеры немножко расслабились, и тренерский штаб до них достучаться не может. Команда если и атакует нормально, то в обороне не может себя заставить добегать, компактно обороняться, играть друг за друга. Некая высокомерность присутствует, за что ЦСКА постоянно и наказывают. В том числе в последней игре в Грозном.



«Сочи» сейчас показывает очень хороший футбол. По игре команда сейчас на втором месте в России после «Зенита». На мой взгляд, команда закончит чемпионат как раз на втором месте (потому что победит в этом матче). Футболисты Федотова прекрасно понимают, что делать на поле. У них нет проблем с составом, почти на всех позициях есть равноценные замены. Заменить можно любого, за исключением Кассьерры и Нобоа, которые являются лидерами.



В последнем матче «Сочи» вообще забил шесть голов и разорвал «Рубин» в клочья. Поэтому, на мой взгляд, именно гости – фаворит этой встречи. В случае успеха «Сочи» оторвётся от ЦСКА и гарантирует себе третье место, после чего поборется с «Динамо» за второе. Мой прогноз – победа «Сочи».

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