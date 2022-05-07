«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч 36-го тура АПЛ

Известный телекомментатор и эксперт в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Брайтона» с форой (0) за коэффициент 2.05.

«Предстоящая игра будет носить в большей степени товарищеский оттенок. С турнирной точки зрения она не будет нести особенного значения.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 11.0. на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Лига чемпионов для «Манчестер Юнайтед» уже не светит. Теоретические шансы пока остаются, но никто в это не верит. Они могут рассчитывать либо на Лигу Европы, либо вообще на Лигу конференций. «Брайтон» уже не вылетит, но и в еврокубки не пройдёт.

Однако им по силам установить свой рекорд в АПЛ, финишировав в топ-10. Думаю, что это может мотивировать хозяев», — считает Александр Елагин.

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