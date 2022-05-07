«Бетис» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 35-го тура испанской Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит за 2.21.

«Бетис», наверное, выполнил главную задачу на сезон — выиграл Кубок Испании. Теоретически можно ещё побороться за место в Лиге чемпионов — до «Атлетико» всего три очка. Но мне кажется, что после завоевания долгожданного трофея уже трудно будет собраться на новые подвиги.

Хави рассказал об отличиях менталитета «Барселоны» и «Реала».

По прошлому туру было видно, что эмоций совсем нет — сыграли 0:0 с «Хетафе», а могли и проиграть. До этого было поражение от «Эльче». Ставка делалась на Кубок Короля, и его удалось взять.



«Барселона» в прошлом туре выиграла дома у «Мальорки», но и у неё после серии сильных игр наступил какой-то провал, который стоил вылета из Лиги Европы, поражений от «Кадиса» и «Райо» без забитых мячей. Победа над «Мальоркой» должна зарядить энергией на последние матчи.



Поставлю на «Барселону», всё-таки очень хороший коэффициент дают. А «Бетис» всё ещё может почивать на лаврах».

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Давид Сильва побил рекорд Валерия Карпина в «Реале Сосьедад».

Новый формат футбола: 60 минут и «чистое» время. Что нас ждёт?

«Бетис» — «Барселона»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.