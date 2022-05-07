Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: прогноз Вадима Тихомирова на бой с коэффициентом 5.60

Эксперт в смешанных единоборствах Вадим Тихомиров дал прогноз на боксёрский бой за звание чемпиона мира по версиям WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол — Сауль Альварес.
Ставка: Бивол победит за 5.60.
«Безусловно, ни один человек в мире уверенный прогноз на этот бой не сможет дать. Понятно, что Альварес – большой фаворит, но большие боксёрские бои – это штучный товар, поэтому прогнозировать их довольно тяжело.
Нокаут или крах. Оцениваем шансы Бивола в бою с Альваресом.
Мне очень нравится, что некоторые эксперты отдают предпочтение в сторону Бивола, не опираясь на стандартные патриотические чувства, а находят некоторые особенности, которые позволят ему навязать Альваресу достаточно сложный бой. Дмитрий крупнее и больше, а последний раз, когда Альварес залезал в эту категорию, то он дрался с Сергеем Ковалёвым, который уже к тому моменту прошёл пиковые кондиции и боролся в максимально неудобных для себя условиях. Даже там Ковалёв какое-то время сопротивлялся Альваресу.
Бивол выйдет на этот бой свежим, пройдя хороший тренировочный лагерь. Он моложе Ковалёва, он выше Сауля Альвареса, поэтому у Бивола будет преимущество как у более крупного боксёра. Плюс говорят, что техника Бивола может создавать проблемы, может быть неудобной даже для такого мастера, как Альварес.
Александр Шлеменко дал прогноз на бой Бивол — Канело.
Я бы поставил на победу Дмитрия Бивола в этом бою, потому что коэффициент 5.60 при тех шансах, которые есть у Бивола, выглядит очень хорошо. Понятно, что Дмитрий не фаворит, что с высокой долей вероятности Сауль может его победить, но за такой коэффициент можно взять победу россиянина.
Это сложно визуализировать, но давайте вспомним, как в 2015 году Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко или как Александр Усик победил Энтони Джошуа. Ринг оставляет боксёров наедине друг с другом, случиться может всякое. Мне победа Бивола не кажется невероятной».
Кличко призвал отстранить Бивола от боя с Канело. Россиянин ответил.
Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.
Прогноз на бой Оливейра — Гэтжи с коэффициентом 3.30.
Где покажут бой Канело — Бивол в прямом эфире.
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