Тони Фергюсон — Майкл Чендлер: ставка Вадима Тихомирова на бой UFC

Эксперт в области смешанных единоборств Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Тони Фергюсон – Майкл Чендлер в рамках турнира UFC.

Ставка: полный бой — да за 2.37.

«У Тони Фергюсона была великая победная серия, но как будто он просто купил её по справедливой цене, расплатившись собственным здоровьем. И как будто бы часть этой серии составляли бойцы, уже готовые проиграть.

Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.

С топовыми атлетами 2021-2022 года Фергюсону тяжело, и вы можете подумать, что Чендлер к топовым атлетам не относится (идёт на двух поражениях в UFC), но, по сути, Майк дерётся на уровне тех людей, которые выйдут после него сражаться за титул. Он потряс чемпиона Чарльза Оливейру и устроил бой года с Джастином Гэтжи.



Несмотря на то что в бою Чендлер — Фергюсон прольётся кровь, они необязательно должны финишировать друг друга. У Чендлера не самое опасное джиу-джитсу для Фергюсона, а прибить Тони в стойке за три раунда — задача не самая простая.

Может, конечно, вмешаться рассечение от Фергюсона или его эффектный болевой приём, но я бы рискнул и поставил на Чендлера решением судей или на тотал больше 2.5 раунда за 1.85. Неплохо выглядит и ставка «полный бой да – за 2.37».

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Прогноз на бой Оливейра — Гэтжи с коэффициентом 3.30.

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