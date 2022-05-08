«Локомотив» — «Рубин»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

8 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» с коэффициентом 7.40.
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.04. Успех казанского «Рубина» доступен за 3.74. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.74.
Аналитики думают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72. Вероятность назначения пенальти оценена в 2.35.
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