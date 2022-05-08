«Локомотив» — «Рубин»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

8 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» с коэффициентом 7.40.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.04. Успех казанского «Рубина» доступен за 3.74. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.74.



Аналитики думают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72. Вероятность назначения пенальти оценена в 2.35.

Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Сити» — «Ньюкасл» с коэффициентом 6.50.



Хави рассказал об отличиях менталитета «Барселоны» и «Реала».



Сергей Ребров рассказал, как столкнулся в лифте с гражданином России.



Василий Уткин объяснил, почему «Спартак» превосходит «Зенит» по популярности.