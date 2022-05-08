«Атлетико» — «Реал»: букмекеры назвали фаворита мадридского дерби

8 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.

Хави рассказал об отличиях менталитета «Барселоны» и «Реала».

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.16. Успех «Реала» доступен за 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.62.



Эксперты думают, что матч «Атлетико» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93.

Если забьют футболисты «Атлетико», сыграет коэффициент 1.22. Заключить пари на гол мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч «Атлетико» — «Реал».



Губерниев призвал не жалеть Абрамовича после продажи «Челси».



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Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 6.50 на матч «Сити» — «Ньюкасл».