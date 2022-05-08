«Уфа» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» – «Ростов» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Уфа» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.80.



«Ростов» практически обезопасил себя от стыковых матчей. Не знаю, что там должно произойти, чтобы «Ростов» в стыках оказался, если они будут. От вылета он точно себя обезопасил.

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«Ростов» приезжает в Уфу на искусственное поле против очень мотивированного соперника. Вряд ли здесь стоит ждать сверхъяркий футбол. Конечно, «Уфе» надо рисковать, надо лезть вперёд, действовать агрессивно. В целом «Уфа» неплохо эпизодически смотрелась против «Химок», свой гол в концовке с пенальти заслужила. Но «Ростов» хорошо выглядит в последнее время. Даже поражение в Краснодаре никак на состояние «Ростова» не влияет. Во втором тайме в Краснодаре «Ростов» создал большое число моментов и в целом по игре в футбол смотрелся очень и очень прилично.



Я думаю, что будет тяжёлый, тесный, вязкий матч. «Уфа» затянет «Ростов» в единоборства. Но, учитывая искусственное поле, которое не совсем привычно ростовчанам (может, кому-то противопоказано там играть), плюс турнирную ситуацию, думаю, «Уфа» не проиграет. Необязательно думать, что «Уфа» выиграет. Всё возможно.



Вряд ли игра будет сверхрезультативной. Поэтому сыграю вариант «Уфа» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1.80», — сказал Генич.

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