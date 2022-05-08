«Лестер» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Лестер» — «Эвертон».
Ставка: «Эвертон» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.70.
«Сложно представить, в каком эмоциональном и физическом состоянии будет находиться «Лестер» после непростой игры в Риме и обидного вылета из Европы.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 6.50 на матч «Сити» — «Ньюкасл».
Вполне возможно, в оставшихся матчах чемпионата «лисы» просто будут отбывать номер на поле, не слишком утруждая себя. Им, по сути, больше не за что бороться в этом сезоне, и этим вполне смогут воспользоваться более мотивированные соперники.
«Эвертон» к ним как раз относится. Притом что особой игры у «ирисок» как не было, так и нет, за счёт дисциплины и желания результаты порой добываются. С тем же «Лестером» пару недель назад они сыграли вполне пристойно и добыли ничью, да и «Челси» обыграли, отоборонявшись всей командой почти всю игру», — сказал Петросьян.
«Лестер» — «Эвертон»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
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