«Арсенал» — «Краснодар»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» (Тула) – «Краснодар» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.84.
«Вроде бы в нынешней ситуации этот матч куда важнее для тульского «Арсенала», которому нужно что-то предпринимать, чтобы выбраться со дна таблицы. Но Тула настолько плоха в последних матчах, что я от неё уже ничего не жду.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Краснодар» с коэффициентом 8.40.
Развалилась игра совсем. Никакой организации нет. Иногда на желании, старании, индивидуальном мастерстве побегут вперёд и что-то может получиться. Но это эпизоды. А в обороне почти всё время бардак.
На мой взгляд, «Краснодар» в этом матче фаворит, и я бы поставил на него с форой (0). Есть ощущение, что молодёжь краснодарская притёрлась к Премьер-Лиге, появилась какая-то сыгранность. Это видно и по результатам, и по качеству футбола. Взять хотя бы матч с «Локомотивом». «Краснодар» играл очень здорово. И, думаю, кураж этот краснодарские ребята сразу же не потеряют, покажут его и в Туле», — сказал Титов.
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