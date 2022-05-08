«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 1.70.



«Для «Сити» это тяжелейшая неделя. После того, что случилось в Мадриде, как-то надо переворачиваться и фокусироваться на Англии. Это всё, что осталось у Пепа. Я думаю, что он справится в этой ситуации. Конечно, будет тяжело.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 6.50 на матч «Сити» — «Ньюкасл».

«Ньюкасл» при Эдди Хау сильно изменился. Мы можем посмотреть на то, как команда мало пропускает: 23 игры под руководством Эдди и всего 29 мячей пропущено.



Но надо сказать, что «Ньюкасл» никогда не побеждал «Сити» на выезде. Было две ничьих и 12 поражений.



Последние 12 матчей «Сити» выигрывает. Здесь надо просто выйти и вынести своего соперника после происшествий в Мадриде. Я думаю, что любой состав «Сити» на это способен.



Думаю, что хозяева победят и не пропустят», — сказал Казанский.

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