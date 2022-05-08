«Уфа» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» – «Ростов» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.71.



«Тут двух мнений быть не может, конечно, гораздо интереснее выглядит «Ростов» в последнее время. Преобразилась команда при Карпине — показывает результат, много забивает. Виден прогресс и в турнирной таблице.

Прогноз на матч «Уфа» — «Ростов» с коэффициентом 3.30.

Поражение в Краснодаре — неприятность, но по игре ростовчане хуже не были. Вряд ли стоит говорить о том, что у них закончилась хорошая серия и теперь они повалятся. Думаю, в своём стиле «Ростов» продолжит играть.



«Уфе» очки гораздо нужнее в данный момент. Вылетать совсем не хочется. В прошлом туре долго играли в большинстве с «Химками», но сумели только сравнять счёт в концовке. Не хватает команде мощи атаки. Агаларов — молодец, но только он и забивает. Помощи ждать неоткуда.



Идти на «Ростов», предлагать открытый футбол «Уфа» вряд ли станет. В такой игре у ростовчан шансы выше. Там больше мастеровитых игроков, вся команда побыстрее. Отдадут мяч уфимцы и навяжут борьбу, будут пытаться дождаться ошибки от молодых игроков «Ростова», коих немало.



Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Не верю, что команды раззабиваются. Не забываем, что искусственный газон для гостей будет дополнительным препятствием», — сказал Титов.

Где покажут матч «Уфа» — «Ростов».

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