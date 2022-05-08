«Арсенал» — «Краснодар»: ставка Константина Генича на матч РПЛ в Туле

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» (Тула) – «Краснодар» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.



«Краснодар» после победы над «Локомотивом» в перенесённом матче уже на четыре очка оторвался от железнодорожников. Очень хороший футбол «Краснодар» показал с точки зрения эмоций — болельщики были с командой как единое целое.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Краснодар» с коэффициентом 8.40.

«Краснодар» победу заслужил, но там два удаления было. Ладно там молодой Апеков вышел и удалился, хотя, на мой взгляд, не очень заслуженно, но опять удалился Черников. Его не будет, сыграет на этой позиции Газинский.



«Краснодар» сейчас играет на будущее: футболисты себя проявляют, чтобы закрепиться в основном составе и показать руководству, что на них можно рассчитывать.



«Арсенал» на последнем месте. Это один из последних матчей дома. Понятно, что «Арсенал» более мотивирован, чем «Краснодар». Но даже несмотря на не совсем, может быть, серьёзную мотивацию, у молодых игроков она есть, чтобы себя показать. Вернулся Сперцян, и игра в середине поля стала понадёжнее. Есть впереди интересные ребята — Олусегун хорошее впечатление оставляет.



В общем, «Арсенал» легко пропускает, но по матчу с «Нижним» мы видели, что и забить он тоже может. Я бы сыграл банальный «верх» в этом матче. Плюсов больше за это. Мне ехать эту игру комментировать. Жду результативную игру. Коэффициент — 1.75», — сказал Генич.

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