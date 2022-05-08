«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» (Москва) – «Рубин» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 3.72.
«Рубин» деморализован. Второй раз за не очень большой срок он пропустил шесть мячей, на этот раз дома от «Сочи». 0:6 — даже не знаю, как после такого оправиться. Будет непросто казанцам.
Где покажут матч «Локомотив» — «Рубин».
И у меня большие сомнения, что они покажут содержательную игру с «Локомотивом». В моральном плане «Рубин» очень слаб. Много раз жаловались на отъезд легионеров, всё это влияет на команду, которая играет слабо, а где-то разваливается.
«Локомотив» после неудачной игры с «Краснодаром» просто обязан вернуть должок своим болельщикам. С таким «Рубином» на своём поле обязаны расправляться железнодорожники. Кухта вернулся, есть Изидор, Жемалетдинов. Атака смотрится очень неплохо, а на фоне такой Казани тем более.
Я даже рискну посильнее в этот раз. Возьму не просто победу «Локомотива», а в два мяча и больше. Думаю, вполне может быть ещё один разгром «Рубина», — сказал Титов.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» с коэффициентом 7.40.
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