«Атлетико» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» (Мадрид) — «Реал» (Мадрид).
Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» меньше 1.5 за 1.76.
«Мадридское дерби в этом сезоне выпало на 35-й тур Примеры. Перед началом сезона логично было бы предположить, что эта игра станет решающей для определения чемпиона, но «Реал» оформил чемпионство досрочно.
«Атлетико» — «Реал»: когда начало, где покажут.
Сначала был чемпионский парад на улицах Мадрида, команда праздновала выигрыш чемпионского титула, а потом она ещё получила эмоциональный всплеск от того чуда, которое сотворила в матче с «Манчестер Сити». Очень много эмоций было потрачено, и в любой другой ситуации «Реал» просто бы «забил» на матч чемпионата, если бы это не было дерби.
Я думаю, что «Реал» всё-таки соберётся и по инерции проведёт этот матч добросовестно. Хоть результат в этой встрече для «Реала» и не важен, но проигрывать дерби не хочется.
«Атлетико» идёт на четвёртом месте, ведёт борьбу за то, чтобы не опуститься на пятое. Я изначально хотел поставить на «Атлетико» с форой, но потом посмотрел кадровую ситуацию, которая у «индейцев» просто отвратительная. Сразу три их главные звезды не сыграют в этом матче – Суарес, Феликс и Гризманн. Я не думаю, что в такой ситуации «Атлетико» сможет забить много, поэтому поставлю на индивидуальный тотал «Атлетико» меньше 1.5.
В восьми подряд мадридских дерби «Атлетико» не забивал «Реалу» больше одного мяча. Думаю, что он не сможет это сделать и в предстоящем матче», — сказал Вишневский.
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