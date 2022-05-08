«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл».



Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+2.5) за 1.60.



«Конечно, «Манчестер Сити» нельзя терять очки. Иначе после вылета из Лиги чемпионов могут упустить ещё и титул в АПЛ. Тогда сезон будет совсем провальный. Думаю, что «горожане» этого не допустят. Это с одной стороны.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 6.50 на матч «Сити» — «Ньюкасл».

С другой стороны, «Сити» провёл тяжелейшую игру в Мадриде. Силы команды не безграничны. Есть усталость, есть разочарование. После поражения восстанавливаться всегда сложнее. Думаю, что это будет очень и очень тяжёлая победа.



Мы знаем, что у «Ньюкасла» амбициозные владельцы. Команда в последнее время хорошо выступает. Сейчас идёт на 10-м месте, но прибавляет в игре. В последних пяти матчах команда одержала четыре победы и только один раз проиграла. Да и там поражение 0:1 от мощнейшего «Ливерпуля». Так просто «Ньюкасл» не сдастся.



Вижу в этом матче счёт 1:0 или 2:0. Не будет много голов, и уж точно не будет никакого разрыва со стороны «Манчестер Сити».



Дам осторожный прогноз, возьму «Ньюкасл» с форой (+2.5). Ну а любителям больших коэффициентов можно взять и (+1.5). Наверняка и такой вариант тоже зайдёт», — сказал Мор.

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