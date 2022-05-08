«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.80.



«Здесь вообще не понять, как сыграет «Рубин». Либо плохо, либо очень плохо может сейчас сыграть команда Слуцкого. У него был день рождения на неделе, его поздравили через такой поздравительный коридор. После 0:6 выходить на матч, ещё раньше было 1:6 от ЦСКА…

Где покажут матч «Локомотив» — «Рубин».

Есть любопытные пересечения. Жемалетдинов играл в «Рубине», Лисакович выступал за «Локомотив». Интриг более чем достаточно.



«Локомотив» очень плохо играл против «Краснодара» на неделе. Ещё и у него не сыграет из-за дисквалификации Марадишвили. Вернулся Гильерме. В каких-то моментах он выручает, но не всегда. Тяжёлый для прогноза матч, здесь всё может быть.



«Локомотив» проиграл «Краснодару», отставание от краснодарцев уже четыре очка, самарские «Крылья Советов» поджимают, пусть не так важно, какое место занимать — пятое или шестое. Но «Локомотив» играет дома, при своих болельщиках. Команду нещадно критикуют. Конечно, футболисты хотят как-то реабилитироваться на финише сезона. К тому же есть индивидуальная мотивация у того же Изидора — побольше забить. Кухта после дисквалификации вернулся, но пока не отметился. А «Рубину» нужны очки. Если даже казанцы сыграют от обороны, «Локомотив» может им навязать открытый футбол.



Думаю, первый тайм может получиться результативным — больше 1 мяча за 1.80», — сказал Генич.



Прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» с коэффициентом 7.40.



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