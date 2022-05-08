«Арсенал» — «Лидс»: ставка Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Лидс».



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.69.



«В первом круге всё закончилось в пользу «канониров» — 4:1. С учётом той формы, которую сейчас показывают лондонцы, я думаю, что ни у кого нет сомнений, кто должен выиграть в этой встрече.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 6.50 на матч «Сити» — «Лидс».

Я бы поставил на победу «Арсенала» с форой (-1). Там хороший коэффициент. Я думаю, что у «канониров» не должно возникнуть проблем в домашнем матче.



Три последние встречи «пушкари» выиграли. Они разбили «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Ну а «Лидс» идёт без голов в двух матчах. С «Манчестер Сити» рассчитывать на забитые мячи было тяжело, ну а нули с «Кристал Пэлас» – это просто очень грустно.



Также вспомним, что «Арсенал» не уступал «Лидсу» уже в 11 матчах. Он выиграл три последние очные встречи. Причём во всех случаях «канониры» забивали не менее двух мячей», — сказал Казаков.

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