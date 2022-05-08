«Вильярреал» — «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 35-го тура Примеры «Вильярреал» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 2.28.
«Вильярреал» выдал триумфальный первый тайм в игре с «Ливерпулем», но второй тайм всё расставил по местам. «Вильярреал» уже ни за что не борется в Ла Лиге, команде очень будет тяжело заскочить на шестую строчку.
Где покажут матч «Атлетико» — «Реал».
«Севилья» продолжает бороться за первую четвёрку, в теории она может из неё вылететь, поэтому будет играть на полную силу. Важно отметить, что «Вильярреал» после матчей Лиги чемпионов зачастую плохо играет потом в чемпионате. Были проигрыши «Кадису», «Осасуне» и «Алавесу». Думаю, что у команды не будет много сил после матча с «Ливерпулем». Скорее всего, будет большая ротация состава.
Давайте поставим на победу «Севильи» с форой (0)», — сказал Наливайко.
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