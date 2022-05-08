«Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Реал» Мадрид в 35-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: «Атлетико» забьёт первым за 1.75.



«На повестке дня мадридское дерби – «Атлетико» дома будет принимать мадридский «Реал», который стал чемпионом Испании в предыдущем туре, а также совершил сумасшедший камбэк в Лиге чемпионов и вышел в финал. Не знаю, хватит ли у «Реала» эмоций на мадридское дерби.

«Атлетико» — «Реал»: когда начало, где покажут.

«Атлетико» нужнее победа в этом матче, он давно не обыгрывает «Реал» в матчах чемпионата Испании. Мне кажется, что «Атлетико» более мотивирован на этот матч, а «Реал» всеми мыслями уже на финальной игре в Париже с «Ливерпулем».



Я бы поставил на то, что «Атлетико» забьёт первым в этом матче. Мне кажется, что команда сразу же полетит вперёд и постарается забить, а уже потом будет играть по счёту. Я бы ещё рассмотрел вариант чистой победы «Атлетико». Верю, что именно в этом мадридском дерби неудачная для «Атлетико» серия прервётся – «Реал» слишком много эмоций выплеснул после празднования чемпионства и матча с «Манчестер Сити», — сказал Генич.



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