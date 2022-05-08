Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Реал»: ставка Дениса Наливайко на мадридское дерби

«Атлетико» — «Реал»: ставка Дениса Наливайко на мадридское дерби
Комментарии

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 35-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Атлетико» за 2.11.

«Близится к концу испанская Ла Лига. «Реал» Мадрид стал чемпионом и вышел в финал Лиги чемпионов. «Атлетико» Мадрид продолжает свою борьбу за четвёрку.

Где покажут матч «Атлетико» — «Реал».

Команда в последних встречах растеряла очки. «Бетис» тоже пока не может нагнать, но в любом случае и «Бетис», и «Реал Сосьедад» могут сбросить «матрасников» с четвёртой строчки.

Учитывая, что «Реал» уже отпраздновал чемпионство — играл 120 минут против «Сити» и выложился до конца. Думаю, что Карло Анчелотти будет сильно ротировать состав.

«Атлетико» — команда более мотивированная. Предлагаю рискованную ставку. Давайте поставим на чистую победу хозяев. Всё говорит о том, что как минимум физически команда должна перебегать своих соперников. Мне кажется, что мотивация здесь всё решит», — сказал Наливайко.

Хави рассказал об отличиях менталитета «Барселоны» и «Реала».

Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч «Атлетико» — «Реал».

Губерниев призвал не жалеть Абрамовича после продажи «Челси».

Глава УЕФА заявил, что у него «разбивается сердце» от санкций против России.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 6.50 на матч «Сити» — «Ньюкасл».

«Атлетико» — «Реал». Карло Анчелотти начал подготовку к «Ливерпулю» «Атлетико» — «Реал». Карло Анчелотти начал подготовку к «Ливерпулю»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022