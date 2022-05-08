«Атлетико» — «Реал»: ставка Дениса Наливайко на мадридское дерби

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 35-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Атлетико» за 2.11.
«Близится к концу испанская Ла Лига. «Реал» Мадрид стал чемпионом и вышел в финал Лиги чемпионов. «Атлетико» Мадрид продолжает свою борьбу за четвёрку.
Где покажут матч «Атлетико» — «Реал».
Команда в последних встречах растеряла очки. «Бетис» тоже пока не может нагнать, но в любом случае и «Бетис», и «Реал Сосьедад» могут сбросить «матрасников» с четвёртой строчки.
Учитывая, что «Реал» уже отпраздновал чемпионство — играл 120 минут против «Сити» и выложился до конца. Думаю, что Карло Анчелотти будет сильно ротировать состав.
«Атлетико» — команда более мотивированная. Предлагаю рискованную ставку. Давайте поставим на чистую победу хозяев. Всё говорит о том, что как минимум физически команда должна перебегать своих соперников. Мне кажется, что мотивация здесь всё решит», — сказал Наливайко.
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Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч «Атлетико» — «Реал».
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