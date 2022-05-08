«Атлетико» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Атлетико» – «Реал».
Ставка: победа «Атлетико» за 2.11.
«В этом мадридском дерби наверняка победит «Атлетико». Потому что Симеоне проводит относительно слабый для себя сезон, идёт на 4-м месте. В случае поражения «матрасников» вообще может догнать «Бетис», и тогда команда не попадёт в Лигу чемпионов. Думаю, что «Атлетико» подойдёт к этой игре максимально серьёзно и покажет свой лучший футбол и лучшие морально-волевые качества.
Тем более у «Реала» нет ни физических, ни моральных сил на эту игру. Им это уже не нужно. В прошлом туре команда уже стала чемпионом Испании. А после этого провели нереальную игру, вырвав победу в безнадёжном матче Лиги чемпионов с «Сити». Конечно, против «Атлетико» они не смогут собраться – человеческие силы не безграничны.
А вот хозяева будут предельно собраны и мотивированы, что и сыграет решающую роль в матче», — сказал Мор.
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Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч «Атлетико» — «Реал».
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