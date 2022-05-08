Кто займёт второе место в чемпионате России? Прогноз Кирилла Новикова

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выразил уверенность, что бело-голубые сохранят второе место по итогам чемпионата России.

«Думаю, «Динамо» оставит за собой второе место по итогам сезона. В весенней части сезона «Динамо» не показывает того футбола, который был осенью. Трудно сказать, с чем это связано. На данный момент «Динамо» выглядит не лучшим образом, но конкуренты тоже не лучше. «Динамо» не сдвинут со второго места.

Вагнер Лав объяснил, почему просил Гинера отпустить его из ЦСКА.

Впереди интересная развязка, ведь в последнем туре «Сочи» и «Динамо» играют между собой. «Сочи» сейчас в порядке, набрал хороший ход. Несколько побед подряд, вчера обыграли ЦСКА.

Но если «Динамо» обыграет «Аланию» в полуфинале Кубка России, то получит психологическое преимущество. Эта победа может помочь вернуться на победный путь в РПЛ», — цитирует Новикова «Бетассист».

Автобус с фанатами «Спартака» попал в ДТП, есть один погибший.

Владимир Федотов отреагировал на слухи о назначении в «Спартак».

«Купите другого пешехода». Масалитин раскритиковал Языджи.