«Локомотив» — «Рубин»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ, какой канал
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Сегодня, 8 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск.
В прямом эфире встречу будет транслировать канал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех казанцев оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.74.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
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