«Атлетико» — «Реал»: прямая трансляция, смотреть онлайн мадридское дерби, прямой эфир

Сегодня, 8 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.
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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Успех «Реала» оценён экспертами в 3.80 (26%). Ставки на ничью принимаются за 3.62.
Букмекеры считают, что матч «Атлетико» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.
Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч «Атлетико» — «Реал».
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